मिनटों में बनेगा PAN CARD, वित्त मंत्री ने लॉन्च की INSTANT PAN SERVICE

नई दिल्ली: फाइनेंस से जुड़े लगभग हर ज़रूरी काम के लिए अब PAN होना जरूरी हो गया है। लेकिन PAN बनवाना इतना भी आसान नहीं है। कई बार तो इस काम में एक महीना तक लग जाता है। लेकिन अब PAN बनवाने के लिए 10 मिनट भी काफी होंगे । दरअसल केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने के नियमों को आसान कर दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औपचारिक रूप से INSTANT PAN SERVICE को लॉन्च कर दिया है। जिसके बाद अब मात्र 10 मिनट के अंदर कोई भी पैन कार्ड बनवा सकता है। यानि अब पैन बनवाने के लिए न तो आपको ऑफिस के चक्कर काटने होंगे और न ही एजेंट्स को भारी भरकम फीस देने की जरूरत है। वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च की गई सर्विस के जरिए आप मुफ्त घर बैठे-बैठे अपना कार्ड बनवा सकते हैं।

क्या है ये INSTANT PAN CARD सर्विस- इनकम टैक्‍स (Income Tax) विभाग ने E-PAN तत्‍काल जारी करने का सिस्‍टम शुरू किया है। इसके तहत आप तत्‍काल अपना पैन नंबर जनरेट (Generate Pan Number Online) कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर इसके पूरे प्रोसेस की जानकारी दी गई है।

आपको बता दें कि 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने तत्काल पैन आवंटन की शुरूआत करने का ऐलान किया था।

क्या है पूरा प्रोसेस- incometaxindiaefiling.gov.in पर Instant PAN through Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें जिसके बाद एक विंडो खुलेगा और इसमें आपको Get New PAN पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको आधार संबंधी सारी जानकरी भरनी होगी । उसके बाद Captcha Code भरने के बाद आपको OTP का ऑप्शन दिखेगा। OTP को भरकर सब्मिट कर दें। इसके बाद आपको आधार डीटेल्स के वैलिडेट करना होगा। मांग गई जानकारियों को भरने के बाद ई-मेल आईडी भरकर आगे बढ़ जाएं। अब e-Pan को आपका e-KYC डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगले 10 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आपको e-PAN की कॉपी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा।

आपको बता दें कि ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होने अभी तक पैन लिए अप्लाई नहीं किया है।