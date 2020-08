डिजीटल गोल्ड में निवेश से कमाई के साथ मिलेगी सुरक्षा, 1 रूपए में भी कर सकते हैं निवेश

नई दिल्ली: सोने की कीमते ( gold rates ) लगातार बढ़ती जा रही है जबकि अगर आप बैंकों पर नजर डालें तो सेविंग अकाउंट से लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट ( fixed deposits ) तक पर मिलने वाला ब्याज दर ( interest rate on fd ) 5 फीसदी तक रह गया है। तो दूसरी तरफ पहली बार 10 ग्राम सोने के दाम 55000 रुपये के पार चला गया है। ।अगर मुनाफे पर नजर डाले तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड से जुड़ी ईटीएफ (Gold ETF) स्कीम में पैसा लगाने वालों को 40 फीसदी तक के रिटर्न मिले हैं। अभी भी कोरोना वायरस की वजह से एक्सपर्ट्स सोने की कीमतों में इजाफा होने की बात कह रहे हैं ऐसे में अगर आप सुरक्षित तरीके से मोटी कमाई करना चाहते हैं और अपने लिए निवेश के ऑप्शन्स ( Investent Options ) की तलाश कर रहे हैं तो Gold आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं।

किस तरह के सोने में करें निवेश ( HOW TO INVEST IN Gold ) - हमारे देश में लोग सोने के जेवर की तरह इस्तेमाल करते हैं न कि निवेश के रूप में, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सोने के जेवर में निवेश करना सही है या हमें कुछ और विकल्प देखने की जरूरत है। बल्कि आजकल ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का भी ऑप्शन आपके पास है इस तरह के गोल्ड में इंवेस्ट कर आप रेग्युलर कमाई कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड अकाउंट से सोने की खरीद या बिक्री में समय नहीं लगता. इसे कहीं से और किसी भी वॉलेट कंपनी से खरीदा जा सकता है।

हमारे देश में पेटीएम ( Paytm ) , गूगल-पे( Google pay ), फोन-पे ( Phonepe ) जैसी पेमेंट वॉलेट कंपनियां डिजिटल गोल्ड अकाउंट की सुविधा देती हैं। पिछले कुछ समय में इस तरह का निवेश बढ़ा है। सबसे खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड ( Digital Gold ) खरीदने में आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। डिजिटल गोल्ड में सिर्फ 24 कैरेट के सोने की कीमत में निवेश होता है।

डिजिटल गोल्ड में निवेश काफी सस्ता होता है। डिजिटल गोल्ड में सिर्फ 1 रुपए से निवेश किया जा सकता है।