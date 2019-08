अब बिना OTP के नहीं निकाल सकेंगे ATM से कैश, जान लीजिये ये नया नियम

नई दिल्ली। अगर आप भी अपने एटीएम कार्ड की मदद से 10 हजार रुपये से अधिक कैश निकालते हैं तो इसके लिए आपको वन टाइम पासवर्ड यानी OTP की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल, बैंक अब एटीएम कार्ड से स्कीमिंग समेत अन्य तरह के धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतें घटाने के लिए यह फैसला ले रहे हैं।

ऐसे में यदि इन बैंकों के ग्राहक एक बार में एटीएम कार्ड की मदद से 10,000 रुपये से अधिक कैश निकालते हैं कि तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की है।

इस बारे में केनरा बैंक ने एक बीते दिन एक ट्वीट कर जानकारी दी है। बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा, "हम भारत में पहली बार एटीएम विड्रॉल के लिए ओटीपी व्यवस्था की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस शुरुआत के बाद अब हमारे एटीएम से कैश निकालना पहले से अधिक सुरक्षित होगा।"

We introduce India’s First OTP facility for ATM withdrawals.

Withdrawals in our ATMs now more secure for our card holders.#CanaraSecureATM pic.twitter.com/ZBn07fAGQe