बजट के बाद PM मोदी का पहला भाषण, बोले- ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने बजट ( Budget 2020 ) के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) और उनकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

बजट में जिन नए रीफॉर्म्स का ऐलान किया गया है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi on #Budget2020: The goal to develop 100 airports in the country is very important for the tourism sector of the country. In tourism, there is more possibility of employment/income generation with lesser investment. pic.twitter.com/wn7TRdwqgZ