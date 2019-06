पीएनबी की नई योजना, अब एक खाते पर मिलेंगे 3 डेबिट कार्ड

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक ( Punjab National Bank ) अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा लेकर आया है। इस सुविधा में बैंक के ग्राहकों को काफी फायदा होगा। शुक्रवार को पीएनबी जानकारी देते हुए बताया कि अब से बैंक अपने सभी बचत खाता धारकों को तीन डेबिट कार्ड ( debit card ) देगा और इसका प्रयोग ग्राहक के घर का कोई भी सदस्य कर सकता है।



बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी

पीएनबी ( Pnb ) ने ट्वीट कर इस सुविधा के बारे में अपने सभी ग्राहकों को बताया है। इसके साथ ही बैंक ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहक इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो वह अपनी शाखा में जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

You can now avail the facility of 2 additional debit cards for your #family members. All the cards work on your primary #DebitCard account. Know more https://t.co/wjm0kvwR1H pic.twitter.com/69DqNX8nod