पीएनबी ने करोड़ों ग्राहकों दिया बड़ा तोहफा, 50000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं

नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के बीच ग्राहकों को बैंकों की ओर से राहत देने का सिलसिला जारी है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ( Punjab National Bank ) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। पीएनबी ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने पर आईएमपीएस चार्ज ( IMPS Charges ) को खत्म कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्वीट के जानकारी दी कि आईएमपीएस चार्ज को खत्म करने का निर्णय तत्काल रुप से प्रभावी होगा। पीएनबी के फैसले के अनुसार रोजाना 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इससे पहले ग्राहकों को चार्ज के तौर पर 5 रुपए और जीएसटी देना होता था।

Good News for #PNB #Customers. PNB waives off IMPS charges for transactions performed through Internet Banking and Mobile Banking App with immediate effect. #DigitalBanking #StayAtHome pic.twitter.com/V8uYPffkfW