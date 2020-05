Atal Pension Yojana: घर बैठे खुलवाएं खाता, हर महीने मिलेगी 5000 की पेंशन, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Pradhan Mantri Atal Pension Yojana: सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Scheme ) स्कीम को 5 साल हो गए हैं। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य कमजोर आयवर्ग के लोगों को भविष्य में आर्थिक मदद उपलब्ध कराना हैं। इस स्कीम में हर महीने कुछ रकम निवेश करने पर रिटायरमेंट ( Retirement Scheme ) के बाद हर महीने 1 हजार से 5 हजार रुपये तक की पेंशन ( Pension Scheme ) मिलती है। इस स्कीम का फायदा कमजोर वर्ग आसानी से उठा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या है अटल पेंशन योजना? ( What is Pradhan Mantri Atal Pension Yojana ?)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1 हजार से 5 हजार महीने पेंशन के तौर पर स्कीम से जुड़े हुए लोगों को दिए जाते हैं। अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ( PFRDA ) द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना से 2.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? ( Eligibility of PM Atal Pension Yojana ? )

अटल पेंशन योजना के लिए 18 से 40 तक के उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक योगदान करना होता है। अगर कोई 18 साल में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे 42 रुपये से लेकर 210 रुपये तक प्रति माह निवेश करना होता हैं। वहीं, यदि कोई 40 साल की उम्र में आवेदन करता है तो उसे 291 रुपये से लेकर 1454 रुपये प्रतिमाह निवेश करना होता हैं। इसमें नियमित रूप से 60 वर्ष की आयु तक निवेश करना होता है। इसके बाद 60 साल होने पर हर महीने 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक पेंशन के रूप में मिलेंगे।

कैसे करें आवेदन ? ( How to Apply For PM Atal Pension Yojana ? )

अटल पेंशन योजना के लिए आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) में बचत अकाउंट होना चाहिए। अटल पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? ( Online Apply for Atal Pension Scheme )

-अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर वेबसाइट पर जाना होगा।

-यहां अटल पेंशन योजना के एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा।

-यहां आपको अपने आधार कार्ड डिटेल देनी होगी। मोबाइल नंबर पर ओटीपी पासवर्ड से वेरिफिकेशन कर लें।

-अब बैंक की जानकारी दें, जिसमें अकाउंट नबंर और पता टाइप करें।

-इसके बाद आपके बैंक की जानकारी का वैरिफाई होगा। इसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा।

-इसके बाद आप नॉमिनी और प्रीमियम जमा करने के बारे में सभी जानकारी भर दें।

-अब वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म को ई-साइन करें। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

एसबीआई बैंक ( SBI Bank ) से भी खुलवा सकते हैं खाता

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI Online Banking ) में इस योजना के तहत खाता खुलवाना चाहते हैं तो घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।