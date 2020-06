Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: क्या है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, कैसे उठा सकते हैं लाभ, जानिए सबकुछ

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( PMUY ) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( PMUY Status ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मददगार साबित हो रही है। खासकर महिलाओं ( Women ) को बहुत राहत मिली है। पीएम उज्जवला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस ( LPG Gas Cylinder ) कनेक्शन दिया जाता है। बता दें कि अप्रैल 2020 में लगभग 85 लाख सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को बांटे गए थे। आइए जानते हैं योजना से जुड़ी बड़ी बातें...

किसे मिलता है PMUY का लाभ? ( PMUY Eligibility )

2011 की जनगणना में जो परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ मिलता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में शुद्ध ईंधन से महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार करना है। सरकार ने PMUY के तहत कुल 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्‍शन उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य रखा है।

कनेक्शन के साथ मिलती है सहायता राशि

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत न सिर्फ गैस कनेक्शन दिया जाता है, बल्कि बीपीएल परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1600 रुपये भी दिए जाते है। पीएम उज्जवला योजना में चूल्हा खरीदने और LPG सिलेंडर लेने वालों को खर्च में किस्त का भी विकल्प मिलता है।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास अधिकृत बीपीएल कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट फोटो, राजपत्रित अधिकारी (गैजेटेड अधिकारी) द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र, बैंक खाता, बीपीएल सूची में नाम आदि होने चाहिए।

कैस करें आवेदन? ( How To Apply for PMUY )

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में आवेदन के लिए आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके बाद परिवार की महिला दो पेज का आवेदन पत्र भर सकती हैं। फार्म के साथ सभी दस्तावेज लगाना जरूरी है। इसके बाद फार्म भर कर नजदीकी एलपीजी केंद्र में जमा करना होगा।