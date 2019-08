आरबीआई ने लगातार चौथी बार घटार्इ ब्याज दरें, अब कम हाे जाएंगी होम और पर्सनल लाेन की किस्त

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो दरों में लगातार चौथी बार कटौती की है। आंकड़ों की मानें तो इस बार केंद्रीय बैंक की ओर से यह कटौती 0.35 फीसदी की गई है। इससे पहले आरबीआई 0.25 फीसदी की कटौती करती आ रही थी। लगातार चार बार की कटौती से रेपो दरें 1.10 फीसदी नीचे गिर चुकी है। रेपो दरों में कटौती होने से अब लोगों को होम लोन, पर्सनल लोन और बाकी तरह के लोन सस्ती दरों में उपलब्ध होंगे।

Reserve Bank of India (RBI) cuts Repo Rate by 35 basis points to 5.40%. Reverse Repo rate at 5.15% pic.twitter.com/bNvRNLdh1H

अब इतनी हाे गर्इं रेपो और रिवर्स रेपाे दरें

आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की इस घोषणा के बाद अब रेपो दरें 5.40 फीसदी पर आ गई है। वहीं रिवर्स रेपो रेट 5.15 फीसदी हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर आरबीआई की ओर से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को भी कम किया है। आरबीआई ने आर्थिक विकास दर को 7 फीसदी से कम कर 6.9 फीसदी कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार बजट में केंद्र सरकार ने 2024 तक देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए देश की आर्थिक विकास दर 8 फीसदी के करीब होना जरूरी है।

GDP projection adjusted to 6.9% for this year from the earlier projection of 7% . https://t.co/qHRiiaZjoD