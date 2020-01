आरबीआई ने नेत्रहीनों के लिए लांच किया मनी एप, नोटों की कर सकेंगे पहचान

नई दिल्ली। नेत्रहीन या यूं कहें कि दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में काफी परेशानी होती है। उनकी इस परेशानी को दूर करने के भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) की ओर से मनी मोबाइल एप ( Mani Mobile App ) लांच किया है। आरबीआई ( rbi ) के अनुसार इस एप के माध्यम से दृष्टिबाधित लोग करंसी नोटों को पहचान पाएंगे। खास बात तो ये है कि यह मोबाइल एप ऑफलाइन भी काम करेगा। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ( rbi governor shaktikanta das ) भी मौजूद थे।

RBI Governor @DasShaktikanta today launched a mobile application MANI (Mobile Aided Note Identifier) to aid Visually Impaired persons in identifying denomination of currency notes. The app can be freely downloaded from Android Play Store and iOS App Store

