SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कई चार्जेज हुए खत्म, मिलेगा फायदा

नई दिल्ली।

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( State Bank of India ) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ( SBI Bank ) ने अपने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस ( SBI Minimum Balance for Savings Account ) नहीं रखने पर लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट ( SBI SMS Alert ) पर लगने वाले चार्ज को भी समाप्त कर दिया है।

इससे बैंक के करोड़ों यूजर्स को काफी फायदा होगा। एसबीआई ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि एसबीआई बचत खाताधारकों को अब एसएमएस सर्विस और न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि एसबीआई में 44 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं।

New Startup Policy: बिजनेस करने का शानदार मौका, सरकार दे रही 5 लाख रुपये, जानें कैसे

Good news for SBI Savings Account holders! Now you don't have to pay charges for SMS service and non-maintenance of monthly average balance. #SavingsAccount #SMSCharges #MAB #SBI #StateBankOfIndia pic.twitter.com/v3IcqzcsUh