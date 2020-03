YES Bank के कस्टमर्स को बड़ी राहत, SBI करेगी 7250 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली: शेयर मार्केट में जारी कोहराम के बीच Yes Bank के कस्टमर्स के लिए राहत की खबर आई है। यस बैंक के रेस्क्यू प्लान के तहत SBI ने बैंक के शेयर्स खरीदने का फैसला किया है। एक्जिक्यूटिव कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड (ECCB) ने SBI को YES BANK के शेयर खरीदने की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद SBI अब यस बैंक के शेयर 10 रुपए की कीमत में खरीदेगा। sbi कुल 7250 करोड़ रुपए कीमत के शेयर्स खरीदेगा । जिसके बाद yes बैंक में SBI की हिस्सेदारी 49 फीसदी हो जाएगी ।

ऐतिहासिक गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, संसेक्स 2919 और निफ्टी 868 अंक लुढ़का

आपको मालूम हो कि बीते सप्ताह RBI ने yes Bank को बचाने के लिए एक प्लान ड्राफ्ट किया था। जिसके तहत निश्चित किया गया था कि निवेशक 49 फीसदी हिस्सेदारी तक बैंक में निवेश कर सकते हैं और शेयर की कीमत 10 रूपए से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना पर RBI ने बैंक के शेयरहोल्डर्स, डिपॉजिटर्स और क्रेडिटर्स से इस बारे में राय मांगी थी ।

क्यों लाल हुआ दलाल स्ट्रीट, प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

आपको बता दें कि कल ही यस बैंक के नए एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार की ओर से दावा किया गया है पांच दिनों में बैंक से विदड्रॉल मिलिट और कुछ और प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। वहीं उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि पांच दिनों में बैंकिंग भी सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि आरबीआई और वो खाताधारकों के पैनिक को कम करने और सहूलियत बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि 14 मार्च को यस बैंक के तिमाही नतीजे सामने आएंगे। जिसमें बैंक का पूरा ब्यौरा सामने होगा।