कोरोना काल में करने जा रहे हैं निवेश तो ये बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए FD पर कितना होगा फायदा

नई दिल्ली. अगर अपने निवेश (Interest Rate on FD) के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए बेहतर विकल्प है। बड़ी संख्या में लोग फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit Interest Rate) में अपनी बचत का पैसा रखते हैं। यह लोगों के लिए निवेश का सबसे अच्छा जरिया है। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंकों (Investment Plan) और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (FD rates of different banks) द्वारा प्रदान किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट (Investment Plan) साधन है।

इसमें आप बचत सेविंग अकाउंट की तुलना में अधिक ब्याज दर पाने के लिए पैसा डिपॉजिट (Interest Rate on FD) कर सकते हैं। आप फिक्स्ड डिपॉजिट ( Highest interest on FDs) में एक निश्चित अवधि के लिए लंपसम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, जो हर फाइनेंसर के लिए अलग-अलग होता है।

अगर आप पैसा फिक्स करना चाहते हैं तो अलग-अलग बैंकों की एफडी (Fixed Deposit Interest Rate) की दर की तुलना कर लें जो सबसे बेहतर विकल्प लगे उसमें आप एफडी करवा सकते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी (Section 80C of Income Tax Act) के तहत कटौती के लिए 1.5 लाख रुपये तक के निवेश का दावा किया जा सकता है। टैक्स सेविंग एफडी (FD rates of different banks) में पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है और समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं होती है।

आपको बताते हैं एेसे निजी बैंकों (Savings Plan) के बारे नें जो 6 प्रतिशत या अधिक की दरों के साथ कर-बचत एफडी की पेशकश करते हैं। बैंक बाजार ( Highest interest on FDs) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 प्रतिशत ब्याज के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद डीसीबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक और आरबीएल बैंक जैसे निजी बैंक हैं।



- एयू स्‍मॉल फाइनेंस बैंक 7.00% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 212,217 रु होगा।

-डीसीबी 6.95% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 211,696 रु होगा।

-आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक 6.75% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 209,625 रु होगा।

- इंडसइंड बैंक 6.75% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 209,625 रु होगा।

- आरबीएल बैंक 6.75% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 209,625 रु होगा।

- यस बैंक 6.75% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 209,625 रु होगा।

- Deutsche बैंक 6.25% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 204,531 रु होगा।

- उज्‍जीवन स्‍मॉल फाइनेंस बैंक 6.25% 204,531

- बंधन बैंक 6.00% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 202, 028 रु होगा।

- करूर वैश्य बैंक 6.00% ब्‍याज दर पर 5 साल में 1.50 लाख बढ़ोतरी के बाद 202, 028 रु होगा।