Yes Bank ने RBI का चुकाया 70 फीसदी कर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। बीते कुछ महीनों में यस बैंक किस तरह के क्राइसिस ( Yes Bank Crisis ) से गुजरा है वो किसी से छिपा नहीं है। वैसे हालात अभी उतने ठीक नहीं हुए है, लेकिन जिस तरह की कार्यप्रणानी यस बैंक ( Yes Bank ) की देखने को मिल रही है, उससे यही लग रहा है कि यस बैंक पटरी पर लौट रहा है। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अब उसने अपने बड़े कर्जदारों से रिकवरी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उसे अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी ( Property of Anil Ambani ) को अपने कब्जे में लिया है। खास बात तो ये है कि यस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) से मार्च में कर्ज के रूप में मिले स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ( Special Liquidity Facility ) को भी लौटाना शुरू का दिया है। बैंक ने 50 हजार करोड़ रुपए से 70 फीसदी तक लौटा दिया है। सितंबर खत्म होने से पहले इस कर्ज को पूरा चुकाने का दावा किया गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।

यस बैंक ने 70 फीसदी चुकाया एसएलएफ

यस बैंक ने रिजर्व बैंक को 50,000 करोड़ रुपए के स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी में से 35,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मार्च में यह फंड यस बैंक को इसलिए दिया था ताकि वो अकाउंट होल्डर्स को रुपया दे सके। बैंक चेयरमैन सुनील मेहता ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए मैसेज में कहा कि बैंक की ओर से आरबीआई को 35,000 करोड़ रुपए का एसएलएफ चुका दिया है। बाकी के 15,000 करोड़ रुपए भी सेबी की डेडलाइन के पहले चुका दिया जाएगा।

सितंबर तक चुकाना है रुपया है

प्राप्त जानकारी के अनुसार यस बैंक के अकाउंट्स पर मोराटोरियम हटाने के बाद रिजर्व बैंक की ओर से यह फंड जारी किया गया था। स्पेशल फंड 3 महीने के लिए जारी हुआ जिसे बाद में सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बैंक चेयरमैन की ओर से किया गया मैसेज बैंक की एलुअल रिपोर्ट में भी मौजूद है। मेहता के अनुसार कोरोना वायरस के दौरान नए बोर्ड ने बाजार की मुश्किल चुनौतियों के बीच रीकंस्ट्रक्शन स्कीम लागू की है। जिसकी वजह से परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। बैंक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यस बैंक के शेयरों में 5 फीसदी की तेजी

बैंक की ओर से आए बयान के बाद शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में यस बैंक का शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। यस बैंक का शेयर 15.78 रुपए पर है। जबकि आज बैंक का शेयर 15.45 रुपए पर खुला था, जो कारोबारी सत्र के दौरान 15.35 रुपए पर गया। आपको बता दें कि यस बैंक घोटाला उजागर होने के बाद आरबीआई पर लगी पाबंदियों की वजह से इसी साल शेयर कीमत 5.55 रुपए पर चली गई थी। यही बैंक का सबसे ऑलटाइन लो प्राइस भी है।