US Stimulus Package के बाद Gold And Silver Price में बड़ी गिरावट, जानिए कितने हुए दाम

नई दिल्ली। US Stimulus Package की घोषणा के बाद सोना और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Today ) में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जिसका असर भारतीय वायदा बाजारों में देखने को मिला है। भारतीय वायदा बाजार में एक घंटे के कारोबार में सोने के दाम ( Gold Rate Today ) में 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं चांदी ( Silver Price ) 1350 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। वहीं विदेशी बाजारों में भी सोना गिरावट ( Gold Price Falls ) पर है। वैसे 2000 डॉलर प्रति ओंस के स्तर पर बना हुआ है। वहीं चांदी Silver Price Down ) 28 डॉलर प्रति ओंस से नीचे आ गई है। वहीं दूसरी ओर विदेशों के अलावा भारत में भी कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) की तीसरे स्टेज के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत आज हो रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वायदा बाजार में सोना और चांदी के दाम कितना हो गया है।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी हुआ सस्ता

आज विदेशी बाजारों में सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना करीब 12 डॉलर प्रति ओंस की गिरावट के साथ 2001 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं लंदन में 6 पाउंड प्रति ओंस से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद यहां पर दाम 1506 पाउंड प्रति ओंस हो गए हैं। यूरोपीय बाजारों में सोना 7 यूरो से ज्यादा की गिरावट है, जिसके बाद यहां पर दाम 1671 यूरो पर आ गए हैं। बात चांदी की करें तो कॉमेक्स पर 27.84 डॉलर प्रति ओंस पर आ गई है। वहीं लंदन में चांदी 20.91 पाउंड के साथ सपाट स्तर पर है। जबकि यूरोप में चांदी 23.18 यूरो पर कारोबार कर रही है।

वायदा बाजार में सोना हुआ सस्ता

भारतीय वायदा बाजार में सोने के दाम की करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजकर 10 मिनट में सोने की कीमत 421 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ 53150 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि आज सोना 53125 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़का है। जबकि मंगलवार के 53571 रुपए प्रति दस ग्राम की कीमत के मुकाबले सोने की शुरुआत 53450 रुपए प्रति दस ग्राम के साथ हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम से सोने के दाम में बड़े उतर-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं।

चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट

वहीं बात चांदी की करें तो मंगलवार के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर चांदी 1357 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 68148 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ कारोबार कर रहा था। जो 68001 रुपए प्रति किलोग्राम तक उतरा। जबकि मंगलवार को चांदी 69505 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी और आज सुबह चांदी 68783 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर नीचे आकर खुली थी। आपको बता दें कि मंगलवार को चांदी में काफी उतार चढ़ाव देखा गया था।