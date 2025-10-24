Crime : फिरोजाबाद ASP को फिर मिली धमकी! यू-ट्यूबर बोला मेरा नाम ‘मशकूर रजा’ छोड़ूगा नहीं…

24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद एक यू-ट्यूबर मशकूर रजा ने ASP अनुज चौधरी को फोन किया था। वह साक्षात्कार करना चाहता था। उस समय यू-ट्यूबर ने अनुज चौधरी को फोन किया लेकिन अनुज चौधरी ने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई तो यू-ट्यूबर ( U Tuber ) ने सीएम ( Yogi ) और एसएसपी का नाम लेकर अनुज चौधरी को दबाव में लेने की कोशिश की लेकिन अनुज चौधरी ने साफ इंकार कर दिया। इसके बाद यू-ट्यूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाद में यू-ट्यूबर को जनामत मिल गई। जमानत पर आने के बाद यू-ट्यूबर ने एक बार फिर से अनुज चौधरी पर गुस्सा उतारा। अब एक और ऑडियो सामने आ रहा है। हालांकि यह पुष्ट नहीं हो पाई है कि यह ऑडियो कब का है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।