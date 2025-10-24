Patrika LogoSwitch to English

Crime : फिरोजाबाद ASP को फिर मिली धमकी! यू-ट्यूबर बोला मेरा नाम ‘मशकूर रजा’ छोड़ूगा नहीं…

Crime Firozabad ASP threatened YouTuber says he will take revenge

2 min read

फिरोजाबाद

image

Shivmani Tyagi

Oct 24, 2025

ASP

अनुज चौधरी की फाइल फोटो

Crime : फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी को एक बार फिर से धमकी मिली है! यू-ट्यूबर मशकूर रजा का एक और ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में यू-ट्यूबर रजा ASP अनुज चौधरी के लिए यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि, ''आपने मेरा करियर खत्म कर दिया। मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ पैर, मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता। इससे अच्छा होता कि आप मुझे जान से ही मार देते, गोली मार देते।

मैं छोडूंगा नहीं मेरा नाम...

ऑडियो में धमकी दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। आरोप है कि, इस ऑडियो में मशकूर रजा ने ASP अनुज चौधरी के लिए यह भी कहा है कि, ''छोड़ूंगा नहीं, इंसाफ होगा मेरा नाम मशकूर रजा है'' अब इस ऑडियो के चर्चा में आने के बाद यही माना जा रहा है कि ट्यूबर ने एक बार फिर से ASP को धमकी दी है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से यू-ट्यूबर जांक घेरे में आ गया है। इसी बीच ASP अनुज चौधरी एक बार फिर से चर्चाओं में हैं।

ये है पूरा मामला ( Crime )

24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद एक यू-ट्यूबर मशकूर रजा ने ASP अनुज चौधरी को फोन किया था। वह साक्षात्कार करना चाहता था। उस समय यू-ट्यूबर ने अनुज चौधरी को फोन किया लेकिन अनुज चौधरी ने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई तो यू-ट्यूबर ( U Tuber ) ने सीएम ( Yogi ) और एसएसपी का नाम लेकर अनुज चौधरी को दबाव में लेने की कोशिश की लेकिन अनुज चौधरी ने साफ इंकार कर दिया। इसके बाद यू-ट्यूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाद में यू-ट्यूबर को जनामत मिल गई। जमानत पर आने के बाद यू-ट्यूबर ने एक बार फिर से अनुज चौधरी पर गुस्सा उतारा। अब एक और ऑडियो सामने आ रहा है। हालांकि यह पुष्ट नहीं हो पाई है कि यह ऑडियो कब का है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

यू-ट्यूबर से हो सकती है पूछताछ

माना जा रहा है कि एस ऑडियो की जांच करने के बहाने पुलिस एक बार फिर से मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव ताहरपुर के रहने वाले यू-ट्यूबर मशकूर रजा से पूछताछ कर सकती है। उस समय यू-ट्यूबर ने अनुज चौधरी को कहा था कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे ? अगर कहो तो मैं आपकी बात सीएम या फिर एसएसपी से करवा दूं। इसके बाद तो इंटरव्यू दे दोगे ? इसके बाद भी अनुज चौधरी ने इंटरव्यू देने से इंकार कर दिया था। उस समय दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

Published on:

24 Oct 2025 08:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / Crime : फिरोजाबाद ASP को फिर मिली धमकी! यू-ट्यूबर बोला मेरा नाम 'मशकूर रजा' छोड़ूगा नहीं…

“दलित याद आते हैं जब सत्ता जाती है…” – संजय निषाद का इशारा किस ओर? जानिए पूरा बयान

Firzabad
फिरोजाबाद

महज कुछ इंच जमीन के लिए भाई ने भाई का सीना किया छलनी, गांव में फैली सनसनी

Firozabad
फिरोजाबाद

टूंडला में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, कई मजदूर दबे और घायल- मलबे में राहत कार्य जारी

निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, कई मजदूर दबे, राहत कार्य जारी (फोटो सोर्स : Whatsapp)
फिरोजाबाद

लूटकांड में वर्दी पर दाग: करोड़ों की नकदी लूट में जीआरपी मुख्य आरक्षी समेत दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार

Crime
फिरोजाबाद

फिरोजाबाद में एनकाउंटर…बाल बाल बचे ASP अनुज चौधरी, कैश वैन से दो करोड़ लूटने वाला नरेश पंडित ढेर

Up news, police encounter
फिरोजाबाद
