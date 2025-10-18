“दलित याद आते हैं जब सत्ता जाती है…” – संजय निषाद का इशारा किस ओर? जानिए पूरा बयान

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं ने मछुआरा समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब मछुआरों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता मिल रही है। जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि रिवर रैंचिंग से नदियों में मछलियों की संख्या और प्रजातियों का संरक्षण होगा। जिससे जल की गुणवत्ता भी सुधरेगी। जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपनिदेशक मत्स्य डॉ. हरेंद्र प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सिंह, मत्स्य निरीक्षक कौशलेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, ग्रामीण और मछुआरे उपस्थित रहे।