‘मुझे छोड़ दो साहब…’ रिश्वत लेते पकड़े गए JE, जमीन पकड़कर गिड़गिड़ाया, घसीटकर ले गई टीम

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन आगरा की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के भूढ़ा भरतरा गांव स्थित माता मंदिर तिराहे से बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार और संविदा पर कार्यरत लाइनमैन जयप्रकाश को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने नौशहरा के रहने वाले नीरज कुमार से 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की थी। शिकायत की जांच के बाद टीम ने योजना बनाकर बुधवार को आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।