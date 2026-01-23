23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

फिरोजाबाद

‘मुझे छोड़ दो साहब…’ रिश्वत लेते पकड़े गए JE, जमीन पकड़कर गिड़गिड़ाया, घसीटकर ले गई टीम

फिरोजाबाद में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 40 हजार की रिश्वत लेते बिजली विभाग का जेई और लाइनमैन गिरफ्तार। गिरफ्तारी का वीडियो वायरल, जमीन पर गिरकर आरोपी गिड़गिड़ाता दिख रहा।

फिरोजाबाद

Mahendra Tiwari

Jan 23, 2026

फिरोजाबाद में बिजली विभाग से जुड़ा रिश्वतखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। एंटी करप्शन टीम ने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और एक संविदा कर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान का वीडियो भी सामने आया है।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन आगरा की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के भूढ़ा भरतरा गांव स्थित माता मंदिर तिराहे से बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार और संविदा पर कार्यरत लाइनमैन जयप्रकाश को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने नौशहरा के रहने वाले नीरज कुमार से 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की थी। शिकायत की जांच के बाद टीम ने योजना बनाकर बुधवार को आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

बचने की कोशिश करने के लिए जमीन पर बैठा, घसीटते हुए ले गई टीम

गिरफ्तारी के समय जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही टीम उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। वह गिड़गिड़ाने लगता है। जमीन पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। यहां तक कि वह जमीन पकड़ लेता है। लेकिन टीम के सदस्य उसे घसीटते हुए सरकारी बोलेरो गाड़ी तक ले जाते हैं। फिर वाहन में बैठाकर रवाना होते हैं।

आज कोर्ट में पेश किया जाएगा रिश्वतखोर JE और संविदा कर्मी

एंटी करप्शन आगरा के इंस्पेक्टर संजय यादव के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। एंटी करप्शन टीम के अनुसार, दोनों को गुरुवार को एंटी करप्शन कोर्ट, आगरा में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर विभागीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है।

Published on:

23 Jan 2026 12:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / ‘मुझे छोड़ दो साहब…’ रिश्वत लेते पकड़े गए JE, जमीन पकड़कर गिड़गिड़ाया, घसीटकर ले गई टीम

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

