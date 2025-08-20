पापा! बेटी हूं आपकी…लेकिन ‘हैवान’ पिता का नहीं पिघला दिल, काट डाला बेटी का गला

घटना जसराना के नगला जाट गांव की है। यहां के इंद्रपाल सिंह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। रात के अंधेरे में बेटी नेहा (18) चुपके से घर से निकली। पिता को शक हुआ तो वो कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे-पीछे खेत में पहुंच गए। वहां बेटी को प्रेमी के साथ देखकर आपा खो दिया। आगबबूला होकर पिता ने बेटी पर हमला कर दिया। बेटी पिता से रहम ‌की भीख मांगती रही। बार-बार कहती रही कि पापा बेटी हूं आपकी…प्लीज माफ कर दो, लेकिन पिता का दिल नहीं पसीला। उसने कुल्हाड़ी से बेटी की गर्दन काट दी, जबकि प्रेमी मौके से भाग निकला।