UP Crime: हाईवे पर कार सवारों से फिल्मी अंदाज़ में लूट, डेढ़ करोड़ की नकदी लूट कर फरार हुए बदमाश

UP Crime News: यूपी के फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर इलाके में हाईवे पर सनसनीखेज वारदात हुई। कार से नकदी लेकर आगरा जा रहे कर्मचारियों को बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में रोककर करीब डेढ़ करोड़ रुपये लूट लिए। घटना का मुकदमा कंपनी के अधिकारियों ने थाने में दर्ज कराया। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने खुलासे के लिए छह टीमों को तैनात किया है। बताया जा रहा है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं।
ऐसे हुई पूरी घटना
जानकारी के मुताबिक, गुजरात के अहमदाबाद की जीके कंपनी बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन और कैश डिलीवरी का काम करती है। कंपनी के देशभर में लगभग 20 दफ्तर हैं, जिनमें से एक कानपुर और दूसरा आगरा में स्थित है। कंपनी के कानपुर दफ्तर से मंगलवार को कार चालक दीना जी (निवासी पाटन) करीब डेढ़ करोड़ रुपये लेकर आगरा कार्यालय की ओर रवाना हुआ था।
रास्ते में मक्खनपुर क्षेत्र के घुनपई के पास दो कारों में सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। कार चालक के मुताबिक, नकदी से भरी कार का शीशा नहीं खुलने पर बदमाशों ने उसे तोड़ डाला और बैग में रखी पूरी रकम लेकर फरार हो गए।
पुलिस को मिले अहम सुराग
घटना की सूचना मिलते ही कानपुर कार्यालय में हड़कंप मच गया। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश में कई टीमें सक्रिय हैं और जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही घटना का खुलासा होगा।
