UP Crime: हाईवे पर कार सवारों से फिल्मी अंदाज़ में लूट, डेढ़ करोड़ की नकदी लूट कर फरार हुए बदमाश

UP Crime News: यूपी के फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर इलाके में हाईवे पर सनसनीखेज वारदात हुई। कार से नकदी लेकर आगरा जा रहे कर्मचारियों को बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में रोककर करीब डेढ़ करोड़ रुपये लूट लिए। घटना का मुकदमा कंपनी के अधिकारियों ने थाने में दर्ज कराया। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने खुलासे के लिए छह टीमों को तैनात किया है। बताया जा रहा है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं।