संपति के लालच में बेटे ने रिश्ते को किया शर्मसार: पिता का गला घोंटकर ठोक दी छेनी; सनसनीखेज घटना से दहला गांव

डोरीलाल ने अपने कबूलनामे में बताया कि उसने पहले प्लास्टिक की रस्सी से ईश्वरदयाल का गला घोंटा और फिर एक छेनी से उनके गले पर वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह चुपचाप वहां से चला गया। पुलिस के आने पर एक अनजान शख्स की तरह बर्ताव करता रहा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुई प्लास्टिक की रस्सी और छेनी बरामद कर ली है। साथ ही, उसने हत्या के समय जो कपड़े पहने थे, वे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने डोरीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।