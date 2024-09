शरीर में Magnesium की कमी को पूरा करेंगे ये 5 फूड, आज ही करें अपनी Diet में शामिल

हमारे शरीर में Magnesium की कमी हमें बहुत ज्यादा थकावट दे सकती हैं। हमारे शरीर में Magnesium की कमी होने पर थकान और सुस्ती आने लगती है। Magnesium की कमी मांसपेशियों में ऐंठन, अनिद्रा और हृदय की अनियमित धड़कन जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। हम इसकी कमी को पूरा करने के लिए कई हेल्दी फूड अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

मैग्नीशियम की कमी पूरे करेंगे ये हेल्दी फूड These healthy foods will fulfill the deficiency of magnesium पालक हाई एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर पालक में कई तरह के विटामिन के अलावा Magnesium की उच्च मात्रा पाई जाती है।इस पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए आप पालक की सब्जी, पालक का सूप या पालक का जूस पी सकते हैं।

बादाम बादाम भी मैग्नीशियम का हाई सोर्स है। आप रोज सुबह नाश्ते में 4 से 5 बादाम जरूर खाएं। इसमें आपको मैग्नीशियम और प्रोटीन दोनों मिलेगा। बादाम के अलावा मेवों में काजू और अखरोट जैसे नट्स में भी मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है। इन सभी नटस में हेल्दी फैट्स भी होते हैं।

डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है और यह एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा स्रोत है। इसे सीमित मात्रा में सेवन करना आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी लाभकारी हो सकता है।

केला केला में मैग्नीशियम के साथ-साथ पोटैशियम और कैल्शियम का भी हाई सोर्स है। रोज एक केला खाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। टोफू

सोयाबीन और उससे बने टोफू में भी मैग्नीशियम और प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में एनर्जी बढ़ाने के साथ मजबूत मांसपेशियों को भी बनाए रखती है। डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।