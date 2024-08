Benefits of pineapple : अनानास खाने के होते हैं चमत्कारिक फायदे, इन लोगों को करना चाहिए अनानास का सेवन

जिन लोगों डैंड्रफ की समस्या होती हैं उनको अनानास (Pineapple) का इस्तेमाल करने कि सलाह दी जाती है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, इसमें प्राकृतिक एंटीफंगल गुण होते हैं। इन गुणों के कारण आपको बालों में पनपने वाली यीस्ट से छुटकारा मिल सकता है, जो डैंड्रफ का मुख्य कारण बनती है।

इन लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है अनानास खाना Eating pineapple can be beneficial for these people इम्यूनिटी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अनानास में एंटीऑक्सीडेंट, विशेष रूप से विटामिन सी, होता है जो विभिन्न रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

कैलशियम की कमी हड्डियों का स्वास्थ्य बनाए रखता है। अनानास में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। न केवल कैल्शियम बल्कि अनानास में मौजूद कॉपर भी हड्डियों के स्वास्थ्य पर समान प्रभाव डाल सकता है।

कैंसर पीड़ित कैंसर का खतरा कम करता है। अनानास में ब्रोमेलैन नामक एंजाइम होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। ऑपरेशन के बाद घाव से परेशान

ऑपरेशन के बाद घाव भरने में सहायता करता है। अनानास में ब्रोमेलैन होता है, जो ऑपरेशन के बाद घाव भरने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। आंखों की रोशनी आँखों का स्वास्थ्य बनाए रखता है। अनानास में पाया जाने वाला विटामिन सी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

पाचन तंत्र कमजोर पाचन संबंधी विकारों का समाधान। अनानास में ब्रोमेलैन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन संबंधी विकारों को दूर करने में मदद करता है। यूरिक एसिड को कम करता है। अनानास का जूस बनाकर पीने से यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है। 2022 में बारोका और रमजान के अध्ययन के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनानास का जूस देने से बुजुर्गों में यूरिक एसिड का स्तर कम करने में मदद मिली।

