Celebrity Favorite Foods: अगर कैलोरी की चिंता न होती, तो ये सितारे दिन-रात खाते अपने दिल के पसंदीदा पकवान

Celebrity Favorite Foods: जब कैलोरी गिनने की टेंशन साइड में रख दी जाए, तो सेलेब्स भी दिल खोलकर अपने फेवरेट फूड्स एन्जॉय करते हैं। हाल ही में Brut.India ने अपने इंस्टाग्राम पर कई बॉलीवुड सितारों के गिल्टी प्लेजर फूड्स शेयर किए, जिसके बाद फैंस को पता चला कि फिटनेस आइकन माने जाने वाले सेलेब्स भी पिज्जा, पास्ता और देसी खाने के बड़े शौकीन हैं। करीना कपूर से लेकर अनन्या पांडे तक, हर स्टार का एक ऐसा फूड है जिसे वे डाइट ब्रेक पर सबसे पहले चुनते हैं और यही चीज उन्हें और भी रिलेटेबल बना देती है।