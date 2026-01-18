18 जनवरी 2026,

रविवार

History of French Fries: दुनिया का फेवरेट फ्रेंच फ्राइज फ्रांस का नहीं, कहीं और हुई थी शुरुआत? जानकर चौंक जाएंगे

History of French Fries: क्रिस्पी, गोल्डन और हर उम्र के लोगों की पसंद फ्रेंच फ्राइज आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में गिने जाते हैं। बर्गर के साथ हों, फिश एंड चिप्स की प्लेट में या फिर सिर्फ केचअप और मेयोनीज के साथ, फ्राइज हर जगह फिट बैठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि “फ्रेंच” फ्राइज असल में फ्रांस के नहीं हैं?

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 18, 2026

Global street food history| फोटो सोर्स –Freepik

History of French Fries: क्रिस्पी, गोल्डन और हर उम्र की पहली पसंद फ्रेंच फ्राइज आज दुनियाभर में फास्ट फूड का सुपरस्टार बन चुके हैं। बर्गर के साथ हों या अकेले स्नैक के तौर पर, इन्हें देखकर शायद ही कोई मना कर पाए। नाम से भले ही लगे कि फ्रेंच फ्राइज की जड़ें फ्रांस में होंगी, लेकिन इसकी असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का यह फेवरेट स्नैक फ्रांस में नहीं, बल्कि किसी और देश में पैदा हुआ था और यही सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे।

फ्रेंच फ्राइज की असली कहानी

नाम चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, लेकिन इसकी शुरुआत फ्रांस में नहीं, बल्कि बेल्जियम में हुई थी। कहा जाता है कि 1600 के दशक के आखिर में बेल्जियम के म्यूज वैली इलाके के गरीब ग्रामीण लोग नदी से छोटी मछलियां पकड़कर तलकर खाते थे। सर्दियों में जब नदी जम जाती थी और मछली मिलना मुश्किल हो जाता था, तब उन्होंने आलू को मछली की तरह काटकर तलना शुरू किया। यहीं से फ्राइज की कहानी ने जन्म लिया।

 दुनिया भर में अलग-अलग अंदाज

फ्रेंच फ्राइज सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि कई देशों की फूड कल्चर का हिस्सा हैं। बेल्जियम में इन्हें अक्सर मसल्स (शेलफिश) के साथ या ऊपर से फ्राइड एग रखकर खाया जाता है। ब्रिटेन में फिश एंड चिप्स बिना फ्राइज के अधूरे माने जाते हैं। मिडिल ईस्ट में फ्राइज को पीटा ब्रेड, शावरमा और अलग-अलग फिलिंग्स के साथ परोसा जाता है। वहीं कनाडा की मशहूर डिश पुटीन में फ्राइज पर चीज कर्ड्स और ब्राउन ग्रेवी डाली जाती है।

 अमेरिका तक कैसे पहुंचे फ्राइज?

पहली बार अमेरिकी सैनिकों ने फ्रेंच फ्राइज का स्वाद तब चखा, जब वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में तैनात थे। उस समय बेल्जियम में फ्रेंच भाषा ज्यादा बोली जाती थी, इसलिए सैनिकों ने इस डिश को “फ्रेंच फ्राइज” कहना शुरू कर दिया।

 थॉमस जेफरसन और फ्राइज

फ्राइज का जिक्र अमेरिका में 19वीं सदी की शुरुआत में भी मिलता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने अपनी एक लिखावट में ‘Pommes de terre frites en petites tranches’ नाम की डिश का ज़िक्र किया था, जिसका मतलब है पतले कटे हुए, कच्चे आलू को डीप फ्राई करना। माना जाता है कि यह रेसिपी उन्हें एक फ्रेंच शेफ से मिली थी। 1850 के बाद यह डिश अमेरिकी कुकबुक्स में “French Fried Potatoes” के नाम से मशहूर हो गई।

 कुछ दिलचस्प बातें

  • बेल्जियम में दुनिया का पहला और अब तक का इकलौता French Fry Museum मौजूद है।
  •  अमेरिका में हर साल 13 जुलाई को National French Fry Day मनाया जाता है।
  • 2014 में बेल्जियम ने फ्रेंच फ्राइज को अपनी सांस्कृतिक विरासत बनाने की कोशिश की थी।
  • बेल्जियम में करीब 5,000 छोटे-छोटे फ्रिटकोट (फ्राइज स्टॉल) हैं, जहां पारंपरिक तरीके से पेपर कोन में फ्राइज बेची जाती हैं।

18 Jan 2026 07:42 pm

Patrika Site Logo

