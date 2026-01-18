History of French Fries: दुनिया का फेवरेट फ्रेंच फ्राइज फ्रांस का नहीं, कहीं और हुई थी शुरुआत? जानकर चौंक जाएंगे

History of French Fries: क्रिस्पी, गोल्डन और हर उम्र की पहली पसंद फ्रेंच फ्राइज आज दुनियाभर में फास्ट फूड का सुपरस्टार बन चुके हैं। बर्गर के साथ हों या अकेले स्नैक के तौर पर, इन्हें देखकर शायद ही कोई मना कर पाए। नाम से भले ही लगे कि फ्रेंच फ्राइज की जड़ें फ्रांस में होंगी, लेकिन इसकी असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का यह फेवरेट स्नैक फ्रांस में नहीं, बल्कि किसी और देश में पैदा हुआ था और यही सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे।