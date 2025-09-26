Patrika LogoSwitch to English

मैच के दौरान चोटिल हुआ आर्सेनल का 21 साल का स्टार खिलाड़ी, दिमागी चोट के चलते हुई मौत

पिछले हफ़्ते विंगेट एंड फिंचली एफसी के खिलाफ मैच के दौरान विगर एक दीवार से टकरा गए थे, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई।

भारत

Siddharth Rai

Sep 26, 2025

Billy Vigar,brain injury,Chichester City,Non League Premier match,Arsenal youth player,Billy Vigar death
आर्सेनल के पूर्व खिलाड़ी बिली विगर की मौत हो गई है (Photo - Arsenal FC/X)

Billy Vigar Death: फुटबॉल जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। 21 साल के आर्सेनल के पूर्व खिलाड़ी बिली विगर की मौत हो गई है। उन्हें इंग्लैंड में खेले गए एक नॉन-लीग प्रीमियर मैच के दौरान दिमाग में गंभीर चोट लगी थी। जिसके बाद वे कोमा में चले गए थे। विगर की मौत की पुष्टि चिचेस्टर सिटी क्लब ने की है।

कैसे हुई बिली विगर की मौत

इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन (EFA) ने विगर की मौत पर गहरी संवेदना जताते हुए कहा, "हम बिली विगर के निधन से बेहद दुखी हैं। इस कठिन समय में हम उनके परिवार, दोस्तों और चिचेस्टर सिटी एफसी के सभी लोगों के साथ हैं।" पिछले हफ़्ते विंगेट एंड फिंचली एफसी के खिलाफ मैच के दौरान विगर एक दीवार से टकरा गए थे, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। इसके बाद उन्हें कोमा में रखा गया और मंगलवार को उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन स्थिति गंभीर बनी रही। क्लब की ओर से जारी बयान के मुताबिक, चोट इतनी गंभीर थी कि 25 सितंबर की सुबह उनकी मृत्यु हो गई।

चिचेस्टर सिटी क्लब के सभी मैच स्थगित

इस दुखद घटना के बाद 27 सितंबर को ल्युइस के खिलाफ होने वाला चिचेस्टर सिटी क्लब का मैच स्थगित कर दिया गया है। वहीं, इस्थमियन लीग प्रीमियर डिवीज़न ने घोषणा की है कि इस हफ्ते सभी मैचों से पहले एक मिनट का मौन रखा जाएगा और खिलाड़ी काले आर्मबैंड पहनकर खेलेंगे।

कौन हैं बिली विगर

बिली विगर का जन्म 2003 में वर्थिंग, वेस्ट ससेक्स (इंग्लैंड) में हुआ था। 14 साल की उम्र में वे आर्सेनल यूथ अकादमी से जुड़े और आगे बढ़ते हुए उन्होंने U18 और U21 स्तर पर खेला। साल 2022 में उन्होंने आर्सेनल के साथ अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हालांकि, वे आर्सेनल की प्रीमियर लीग टीम में जगह नहीं बना पाए।

2022-23 सीज़न के दूसरे हिस्से में उन्हें डर्बी काउंटी U21 टीम को लोन पर भेजा गया। इसके अलावा उन्होंने ईस्टबॉर्न बरो क्लब के लिए भी नॉन-लीग स्तर पर खेला। 2021 में आर्सेनल छोड़ने के बाद विगर ने हैस्टिंग्स यूनाइटेड के साथ करार किया। फिर 2025 की गर्मियों में वे चिचेस्टर सिटी से जुड़े और इस्थमियन लीग प्रीमियर डिवीज़न (इंग्लिश फुटबॉल का सातवां स्तर) में खेलने लगे।

Published on:

26 Sept 2025 09:32 am

Hindi News / Sports / Football News / मैच के दौरान चोटिल हुआ आर्सेनल का 21 साल का स्टार खिलाड़ी, दिमागी चोट के चलते हुई मौत

