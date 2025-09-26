मैच के दौरान चोटिल हुआ आर्सेनल का 21 साल का स्टार खिलाड़ी, दिमागी चोट के चलते हुई मौत

इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन (EFA) ने विगर की मौत पर गहरी संवेदना जताते हुए कहा, "हम बिली विगर के निधन से बेहद दुखी हैं। इस कठिन समय में हम उनके परिवार, दोस्तों और चिचेस्टर सिटी एफसी के सभी लोगों के साथ हैं।" पिछले हफ़्ते विंगेट एंड फिंचली एफसी के खिलाफ मैच के दौरान विगर एक दीवार से टकरा गए थे, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। इसके बाद उन्हें कोमा में रखा गया और मंगलवार को उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन स्थिति गंभीर बनी रही। क्लब की ओर से जारी बयान के मुताबिक, चोट इतनी गंभीर थी कि 25 सितंबर की सुबह उनकी मृत्यु हो गई।