ब्राजील की टीम को लगा बड़ा झटका, चोट की वजह से नेमार विश्व कप क्वालीफायर से बाहर

नेमार को चिली और बोलीविया के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर के लिए ब्राजील की टीम से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वह लगातार चोटों से जूझ रहे हैं। 33 वर्षीय सैंटोस फॉरवर्ड ने अक्टूबर 2023 के बाद से ब्राजील के लिए कोई मैच नहीं खेला है, जब उरुग्वे के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर के दौरान उनके बाएं घुटने में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (अग्रस्थ क्रूसिएट लिगामेंट) फट गया था।
मांसपेशियों की बार-बार की समस्याओं के कारण उनकी रिकवरी में बाधा आ रही है और पिछले गुरुवार को प्रशिक्षण के दौरान उनकी जांघ में फिर से खिंचाव आ गया।
ब्राज़ील के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "नेमार (टीम में) नहीं हैं क्योंकि पिछले हफ्ते उन्हें कोई समस्या हुई थी। लेकिन हमें नेमार को परखने की ज़रूरत नहीं है। तकनीकी समिति से लेकर प्रशंसकों तक, हर कोई उन्हें जानता है। बाकी सभी की तरह, नेमार को भी राष्ट्रीय टीम की मदद करने और विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छी शारीरिक स्थिति में रहना होगा।"
अगले साल होने वाले फ़ुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुका ब्राजील, 4 सितंबर को रियो डी जेनेरियो में चिली से और पांच दिन बाद एल ऑल्टो में बोलीविया से भिड़ेगा।