ब्राजील की टीम को लगा बड़ा झटका, चोट की वजह से नेमार विश्व कप क्वालीफायर से बाहर

ब्राज़ील के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "नेमार (टीम में) नहीं हैं क्योंकि पिछले हफ्ते उन्हें कोई समस्या हुई थी। लेकिन हमें नेमार को परखने की ज़रूरत नहीं है। तकनीकी समिति से लेकर प्रशंसकों तक, हर कोई उन्हें जानता है। बाकी सभी की तरह, नेमार को भी राष्ट्रीय टीम की मदद करने और विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छी शारीरिक स्थिति में रहना होगा।"