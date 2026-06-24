Lionel Messi 39th Birthday: अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जितने वाले आइकॉन लियोनल मेसी आज 24 जून को 39 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी युवा स्‍टार फुटबॉलर से कही आगे हैं। मेसी ने उम्र के पड़ाव का पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दागते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्‍यादा गोल दागने का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब उनके निशाने पर एक एडिशन में सबसे ज्‍यादा गोल दागने वाले रिकॉर्ड होंगे। वह इस सीजन में चार और गोल करते ही फ्रांस के कलियन एमबाप्‍पे और ब्राजील के रोनाल्‍डो को पीछे छोड़ देंगे। अगर वह इस टूर्नामेंट में 9 गोल और करते हैं तो 1958 में बना सबसे ज्‍यादा गोल करने कीर्तिमान भी ध्‍वस्‍त कर देंगे।