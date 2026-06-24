FIFA 2026: एकतरफा मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान 5-0 से हराया, रोनाल्डो के नाम दो गोल

Portugal vs Uzbekistan: फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने जोरदार वापसी करते हुए उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। ग्रुप-के के इस मुकाबले में सबसे बड़ी कहानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, जिन्होंने दो गोल दागकर न सिर्फ टीम को बड़ी जीत दिलाई, बल्कि विश्व कप इतिहास में एक और खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। मैच के बाद रोनाल्डो का कैमरे की ओर देखकर कहा गया 'I m back' इस जीत की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल रहा। पिछले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 की निराशाजनक ड्रॉ के बाद पुर्तगाल पर दबाव था। ऐसे में टीम ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मुकाबले को एकतरफा बना दिया। इस जीत के साथ पुर्तगाल ने नॉकआउट की अपनी दावेदारी काफी मजबूत कर ली है।