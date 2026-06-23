FIH Pro League: भारत-पाकिस्तान मैच में लगी गोल की झड़ी, रोमांचक मुकाबले में 4-3 से जीती टीम इंडिया

बता दें कि भारतीय हॉकी टीम 2016 से सीनियर और जूनियर लेवल पर पाकिस्तान से कोई मैच नहीं हारी है। पाकिस्तान की जूनियर टीम हाल ही में जापान में अंडर-18 एशिया कप में भारत से 5-3 से हारी थी। खेल के सभी पैमानों पर भारतीयों का पलड़ा भारी रहा है। इस जीत से भारत 9 टीमों की पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गया है और उसने स्पेन (12 मैचों में 11 पॉइंट्स) को पीछे छोड़ दिया है। जबकि पाकिस्तान बिना खाता खोले सबसे निचले पायदान पर है।