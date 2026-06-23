Lionel Messi FIFA Record: ‘लियोनल मेसी सबसे महान फुटबॉलर हैं’, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने पर मिरोस्लाव क्लोज़ ने दिया बयान

इन दो गोलों के साथ मेसी ने क्लोज़ को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम विश्व कप में 16 गोल का रिकॉर्ड दर्ज था। यह उपलब्धि मेसी के छठे फीफा विश्व कप अभियान के दौरान हासिल हुई। इसके साथ ही वह विश्व कप के छह संस्करणों (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। 48 वर्षीय क्लोज़ ने जर्मन अखबार 'सुडड्यूशे साइटुंग' से कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मेसी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हैं। मेरे लिए लियोनल मेसी अब तक के सबसे महान फुटबॉलर हैं। बधाई हो, चैंपियन!"