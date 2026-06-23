23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

Lionel Messi FIFA Record: ‘लियोनल मेसी सबसे महान फुटबॉलर हैं’, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने पर मिरोस्लाव क्लोज़ ने दिया बयान

FIFA World Cup 2026 में अब तक 2 मैचों में 5 गोल करने वाले लियोनल मेसी वर्ल्डकप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 23, 2026

lionel messi

लियोनल मेसी (फोटो- IANS)

Most Goals in FIFA World Cup History: जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड मिरोस्लाव क्लोज़ ने लियोनल मेसी को बधाई दी, जब अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने डलास में ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-0 की जीत में गोल दागकर क्लोज़ के विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मेसी की टूर्नामेंट में कुल गोलों की संख्या 18 हो गई है।

छठे वर्ल्डकप में तोड़ा क्लोज का रिकॉर्ड

इन दो गोलों के साथ मेसी ने क्लोज़ को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम विश्व कप में 16 गोल का रिकॉर्ड दर्ज था। यह उपलब्धि मेसी के छठे फीफा विश्व कप अभियान के दौरान हासिल हुई। इसके साथ ही वह विश्व कप के छह संस्करणों (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। 48 वर्षीय क्लोज़ ने जर्मन अखबार 'सुडड्यूशे साइटुंग' से कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मेसी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हैं। मेरे लिए लियोनल मेसी अब तक के सबसे महान फुटबॉलर हैं। बधाई हो, चैंपियन!"

क्लोज़ 12 वर्षों तक विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने 2002 से 2014 के बीच खेले गए हर विश्व कप में गोल किए। क्लोज़ ने 2002 और 2006 विश्व कप में पांच-पांच, 2010 में चार और 2014 में दो गोल किए थे। टूर्नामेंट से पहले, जब मेसी के उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना जताई जा रही थी, तब क्लोज़ ने फीफा से कहा था, "मेसी बस मेसी हैं। मैंने हमेशा मैदान पर और मैदान के बाहर उनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता तथा उनके व्यवहार की सराहना की है।"

अब तक कर चुके हैं 2 मैचों में 5 गोल

मेसी ने 2006 में एक, 2014 में चार, 2018 में एक, 2022 में सात और मौजूदा टूर्नामेंट में पांच गोल किए हैं। उन्होंने विश्व कप के छह संस्करणों में खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी की है और इनमें से पांच संस्करणों में गोल भी किए हैं। विश्व कप में उनका पहला गोल 2006 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो के खिलाफ आया था।

अब तक मेसी के लिए यह टूर्नामेंट शानदार रहा है। अर्जेंटीना के शुरुआती दो मैचों में पांच गोल कर वह गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। उनके अभियान की शुरुआत अल्जीरिया के खिलाफ पहले राउंड की जीत में हैट्रिक के साथ हुई, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाले दो गोल किए। इस नतीजे से अर्जेंटीना टीम की 'राउंड ऑफ़ 32' में जगह भी पक्की हो गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

23 Jun 2026 12:26 pm

Published on:

23 Jun 2026 11:47 am

Hindi News / Sports / Football News / Lionel Messi FIFA Record: ‘लियोनल मेसी सबसे महान फुटबॉलर हैं’, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने पर मिरोस्लाव क्लोज़ ने दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026: कलियन एम्बापे ने तोड़ा क्रिस्टायानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड, जीत के साथ फ्रांस ने नॉकआउट्स में बनाई जगह

Kylian Mbappe breaks Cristiano Ronaldo World Cup Goals record
फुटबॉल

FIFA 2026: सुबह 4 बजे फैक्ट्री, शाम को फुटबॉल, अब विश्व कप में जर्मनी का हीरो बना डेनिज उन्दाव

FIFA 2026
खेल

FIFA 2026: अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 सेहराया, मेसी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड

FIFA 2026 World Cup
खेल

FIFA 2026: वीजा की वजह से मैच देखने नहीं आ पाई थी मां, उरुग्वे से ड्रा के बाद रोने लगे काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा

FIFA 2026
फुटबॉल

Iran vs Belgium: बेल्जियम से ड्रॉ के बाद ईरान ने ड्रेसिंग रूम में छोड़ा भावुक संदेश, लिखा- गर्व के साथ आए, सम्मान के साथ लौट रहे हैं

Iran Football Team, Iran vs Belgium, FIFA World Cup 2026, Iran Handwritten Note, Iran Dressing Room Message, Alireza Beiranvand, SoFi Stadium, Los Angeles World Cup, Iran Football News, Belgium vs Iran, FIFA World Cup News, Iran
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.