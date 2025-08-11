एशियन कप क्वालिफिकेशन के बाद बरसा पैसा, भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगा इतना इनाम

भारत ने इससे पहले साल 2006 में एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप के लिए क्वालीफाई किया था। भारतीय अंडर-20 महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप-डी के क्वालिफिकेशन अभियान में अजेय रहते हुए एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप में जगह बनाई। टीम ने इंडोनेशिया (0-0) से ड्रॉ खेला, तुर्कमेनिस्तान को 7-0 से हराया और फिर यंगून (म्यांमार) के थुवुना स्टेडियम में मेजबान म्यांमार को 1-0 से मात दी। इस पूरे अभियान में भारत ने एक भी गोल नहीं खाया।