FIFA 2026: नेमार की 981 दिन के बाद हुई नेशनल टीम में वापसी, भावुक होकर रो पड़े ब्राजील के स्टार फुटबॉलर

इस मैच में ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार की लंबे समय बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई। नेमार आखिरी बार ब्राजील के लिए 981 दिन पहले मैदान पर उतरे थे। स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्हें दूसरे हाफ में मौका मिला। मैच समाप्त होने के बाद नेमार भावुक होकर रो पड़े। 34 वर्षीय नेमार ने आखिरी बार 17 अक्टूबर 2023 को उरुग्वे के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर मैच में ब्राजील के लिए खेला था। उसी मैच में उनके बाएं घुटने का एसीएल और मेनिस्कस फट गया था। यह चोट उनके करियर की सबसे बड़ी समस्या बन गई। उन्हें रिकवर होने में लंबा समय लग।