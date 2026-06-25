Vinicius Junior World Cup Record: विनिसियस जूनियर ने रचा इतिहास, 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, गोल्डन बूट की दौड़ में पहुंचे

FIFA World Cup 2026, Vinicius Junior World Cup Record: ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड विनिसियस जूनियर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नया इतिहास रच दिया। मियामी गार्डन्स के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-सी मुकाबले में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस मैच में विनिसियस ने दो गोल किए। इन दो गोलों के साथ विनिसियस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में गोल करने वाले 24 साल बाद पहले ब्राजीली खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2002 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो और रिवाल्डो ने बनाया था।