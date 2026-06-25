FIFA World Cup 2026: साउथ अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत, साउथ कोरिया को हराकर पहली बार नॉकआउट में पहुंचा

वहीं इस हार के साथ साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर रहा और उसके अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदें अब बेहद कमजोर हो गई हैं। उसके खाते में अब तीन अंक हैं और नॉकआउट चरण में जगह बनाने के लिए उसे अन्य मैचों के कई परिणाम अपने पक्ष में जाने की जरूरत होगी। यहां बता दें कि थापेलो मासेको 22 साल और 225 दिन की उम्र में FIFA वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए गोल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।