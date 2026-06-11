FIFA World Cup 2026: नेमार- मेसी समेत ये पांच दिग्गज आखिरी बार खेलते दिखेंगे वर्ल्ड कप, दो ने अपने देश को जिताया है खिताब

41 साल के हो चुके पुर्तगाल के स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना छठा विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं। उनकी उम्र को देखते हुए यह उनका आखिरी विश्व कप माना जा रहा है। पिछले दो दशक में अपने करिश्माई खेल से खुद को महानतम फुटबॉलर के रूप में स्थापित करने वाले रोनाल्डो का आखिरी सपना पुर्तगाल को विश्व चैंपियन बनाना है। 2026 उनके लिए आखिरी मौके की तरह है और वह विश्व कप जीतने के सपने को इस आखिरी मौके पर जरूर पूरा करना चाहेंगे। वर्ल्ड कप ही एकमात्र ऐसी बड़ी ट्रॉफी है, जो रोनाल्डो के पास नहीं है। रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए 228 मैचों में 143 गोल कर चुके हैं।