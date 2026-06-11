न्यू जर्सी का स्टेडियम। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/footynews129)
FIFA World Cup 2026 Venue: दुनिया के सबसे लोकप्रिय गेम फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज 11 जून (भारत में 12 जून) से होने जा रहा है। लेकिन, इसका पहला बड़ा मुकाबला 14 जून को न्यू जर्सी की ऐतिहासिक भूमि पर ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। जहां जॉर्ज वॉशिंगटन ने अंग्रेजों मात दी थी। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहली बार है, जब एक साथ तीन देश इस मेगा इवेंट की मेजबानी करने जा रहे हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। इस बार कुल 104 मैचों का आयोजन किया जाएगा। फीफा ने अकेले अमेरिका को सबसे ज्यादा 78 मैचों की मेजबानी सौंपी है। आइये आपको बताते हैं कि कनाडा और मैक्सिको कितने मैच होस्ट करेंगे।
बता दें कि न्यू जर्सी उन 13 अमेरिकन इलाकों में से एक रहा है, जहां कभी अंग्रेजों का राज हुआ करता था। लेकिन, यहां के लोग आजादी चाहते थे, जिसके चलते 1775 में अमेरिकन क्रांति हुई। 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन डेलावेयर नदी पार करके ट्रेंटन न्यू जर्सी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सेना को मात दी। इसके बाद 1787 में न्यू जर्सी अमेरिका का तीसरा राज्य बना।
फीफा ने नॉर्थ अमेरिका में फुटबॉल की पहुंच बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको को होस्टिंग राइट्स दिए थे। तीन देशों का मॉडल 48 टीमों के टूर्नामेंट की लॉजिस्टिक जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम और रिसोर्स कई देशों के बीच शेयर किए जा सकते हैं।
|देश
|मैचों की संख्या
|संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)
|78
|कनाडा
|13
|मेक्सिको
|13
|शहर
|स्टेडियम
|मैच
|डलास
|एटी एंड टी स्टेडियम
|9
|न्यूयॉर्क / न्यू जर्सी
|मेटलाइफ स्टेडियम
|8
|लॉस एंजिलिस
|सोफाई स्टेडियम
|8
|अटलांटा
|मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम
|8
|बोस्टन
|जिलेट स्टेडियम
|7
|ह्यूस्टन
|एनआरजी स्टेडियम
|7
|मियामी
|हार्ड रॉक स्टेडियम
|7
|फिलाडेल्फिया
|लिंकन फाइनेंशियल फील्ड
|6
|कैनसस सिटी
|एरोहेड स्टेडियम
|6
|सिएटल
|लुमेन फील्ड
|6
|सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
|लेवीज स्टेडियम
|6
|शहर
|स्टेडियम
|मैच
|वैंकूवर
|बीसी प्लेस
|7
|टोरंटो
|बीएमओ फील्ड
|6
|शहर
|स्टेडियम
|मैच
|मेक्सिको सिटी
|एस्टादियो बनोर्ते
|5
|ग्वाडलाहारा
|एस्टादियो अक्रोन
|4
|मॉन्टेरी
|एस्टादियो बीबीवीए
|4
|मुकाबला
|ग्रुप
|तारीख (IST)
|समय (IST)
|ब्राजील बनाम मोरक्को
|ग्रुप C
|14 जून 2026
|सुबह 3:30 बजे
|इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया
|ग्रुप L
|18 जून 2026
|रात 1:30 बजे
|नॉर्वे बनाम फ्रांस
|ग्रुप I
|27 जून 2026
|रात 12:30 बजे
|उरुग्वे बनाम स्पेन
|ग्रुप H
|27 जून 2026
|सुबह 5:30 बजे
|पुर्तगाल बनाम कोलंबिया
|ग्रुप K
|28 जून 2026
|सुबह 5:00 बजे
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