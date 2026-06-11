FIFA World Cup 2026 Venue: दुनिया के सबसे लोकप्रिय गेम फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज 11 जून (भारत में 12 जून) से होने जा रहा है। लेकिन, इसका पहला बड़ा मुकाबला 14 जून को न्‍यू जर्सी की ऐतिहासिक भूमि पर ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। जहां जॉर्ज वॉशिंगटन ने अंग्रेजों मात दी थी। फीफा वर्ल्‍ड कप के इतिहास में यह पहली बार है, जब एक साथ तीन देश इस मेगा इवेंट की मेजबानी करने जा रहे हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। इस बार कुल 104 मैचों का आयोजन किया जाएगा। फीफा ने अकेले अमेरिका को सबसे ज्‍यादा 78 मैचों की मेजबानी सौंपी है। आइये आपको बताते हैं कि कनाडा और मैक्सिको कितने मैच होस्‍ट करेंगे।