FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। इस बार यह मेगा टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको होस्ट कर रहे हैं। टूर्नामेंट में इस बार सबसे बड़ा बदलाव टीमों की संख्या में किया गया है। 32 टीमों की जगह अब 48 देश भाग ले रहे हैं। इस विस्तार के कारण कई देशों को लंबे समय बाद विश्व कप में वापसी का मौका मिला है, तो वहीं कुछ देश पहली बार इस मेगा टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं।