FIFA World Cup 2026: रोनाल्डो, मेसी और ओचोआ खेलेंगे छठा वर्ल्ड कप, लुका मोड्रिच ही नहीं ये पांच फुटबॉलर भी हैं 40 से ज्यादा उम्र के

इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 17 से 19 वर्ष की आयु वाले लगभग 19 किशोर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी मैक्सिको के 17 वर्षीय गिलबर्टो मोरा हैं। मोरा के अलावा क्रोएशिया के लुका वुस्कोविक, ऑस्ट्रेलिया के लुकास हेरिंगटन, स्पेन के पौ कुबार्सी, ब्राजील के रायन, चेकिया के ह्यूगो सोशुरेक, जर्मनी के लेनार्ट कार्ल, सेनेगल के इब्राहिम मबाये और स्पेन के लामिन यामाल जैसे प्रतिभाशाली किशोर इस लिस्ट में शामिल हैं। ये युवा खिलाड़ी न सिर्फ अपने देशों की उम्मीदों को संभाल रहे हैं, बल्कि विश्व कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरकर रोमांचक संतुलन भी पैदा कर रहे हैं।