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FIFA World Cup 2026: रोनाल्डो, मेसी और ओचोआ खेलेंगे छठा वर्ल्ड कप, लुका मोड्रिच ही नहीं ये पांच फुटबॉलर भी हैं 40 से ज्यादा उम्र के

स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रेग गॉर्डन इस बार के विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे। 43 वर्षीय गॉर्डन टूर्नामेंट के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। विश्व कप इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड हालांकि मिस्र के गोलकीपर एस्साम अल हदारी के नाम है। उन्होंने 2018 विश्व कप में 45 साल की उम्र में हिस्सा लिया था।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 11, 2026

FIFA world Cup 2026

पुर्तगाल के स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो (photo - FIFA)

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप होगा, जिसमें 48 देश भाग ले रहे हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। इस बार टूर्नामेंट में कई दिग्गज खिलाड़ी 40 साल या उससे अधिक उम्र के साथ मैदान पर उतरेंगे। खास बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और गुइलेर्मो ओचोआ का यह छठा विश्व कप होगा। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं, जो सबसे उम्रदराज हैं।

क्रेग गॉर्डन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रेग गॉर्डन इस बार के विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे। 43 वर्षीय गॉर्डन टूर्नामेंट के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। विश्व कप इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड हालांकि मिस्र के गोलकीपर एस्साम अल हदारी के नाम है। उन्होंने 2018 विश्व कप में 45 साल की उम्र में हिस्सा लिया था।

पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस विश्व कप के सबसे उम्रदराज फॉरवर्ड खिलाड़ी होंगे। रोनाल्डो 41 वर्ष के हैं। उनके अलावा मेक्सिको के गुइलेर्मो ओचोआ, क्रोएशिया के लुका मोड्रिच और बोस्निया-हर्जेगोविना के एडिन जेको भी 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इस लिस्ट में शामिल हैं।

फीफा विश्व कप 2026 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से हैं?

रैंकखिलाड़ीउम्र (वर्ष)देश
1क्रेग गॉर्डन43स्कॉटलैंड
2क्रिस्टियानो रोनाल्डो41पुर्तगाल
3गुइलेर्मो ओचोआ40मेक्सिको
4लुका मोड्रिच40क्रोएशिया
5एडिन जेको40बोस्निया और हर्जेगोविना

इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 17 से 19 वर्ष की आयु वाले लगभग 19 किशोर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी मैक्सिको के 17 वर्षीय गिलबर्टो मोरा हैं। मोरा के अलावा क्रोएशिया के लुका वुस्कोविक, ऑस्ट्रेलिया के लुकास हेरिंगटन, स्पेन के पौ कुबार्सी, ब्राजील के रायन, चेकिया के ह्यूगो सोशुरेक, जर्मनी के लेनार्ट कार्ल, सेनेगल के इब्राहिम मबाये और स्पेन के लामिन यामाल जैसे प्रतिभाशाली किशोर इस लिस्ट में शामिल हैं। ये युवा खिलाड़ी न सिर्फ अपने देशों की उम्मीदों को संभाल रहे हैं, बल्कि विश्व कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरकर रोमांचक संतुलन भी पैदा कर रहे हैं।

फीफा विश्व कप 2026 के पांच चर्चित टीनएजर खिलाड़ी कौन से हैं?

रैंकखिलाड़ीउम्र (वर्ष)देश
1ह्यूगो सोशुरेक18चेकिया
2लेनार्ट कार्ल18जर्मनी
3इब्राहिम मबाये18सेनेगल
4लामिन यामाल18स्पेन
5गिल्बर्टो मोरा17मेक्सिको

छठा फीफा वर्ल्ड कप में खेलने उतरेंगे ये तीन खिलाड़ी

इस बार सिर्फ तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपना छठा फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेक्सिको के गुइलेर्मो ओचोआ। ये तीनों लेजेंड 2026 में इस खास मुकाम का हासिल करेंगे। इससे पहले ये जर्मनी 2006 से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले टूर्नामेंट तक हर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके हैं।

फीफा विश्व कप 2026 के सबसे लंबे खिलाड़ी

रैंकखिलाड़ीदेशलंबाई
1फ्लोरियन वीगेलेऑस्ट्रिया2.05 मीटर (6 फीट 9 इंच)
2डैन बर्नइंग्लैंड2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
3स्ट्येपान राडेलजिकबोस्निया और हर्जेगोविना2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
4अल्वारो मोंटेरोकोलंबिया2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
5सासा कालाज्जिकऑस्ट्रिया2.00 मीटर (6 फीट 7 इंच)

फीफा विश्व कप 2026 के सबसे छोटे खिलाड़ी

रैंकखिलाड़ीदेशलंबाई
1सीजर यानिसपनामा1.60 मीटर (5 फीट 3 इंच)
2मार्सेलो फ्लोरेसकनाडा1.64 मीटर (5 फीट 5 इंच)
3जेरेमी एंटोनिसेकुरासाओ1.64 मीटर (5 फीट 5 इंच)
4नेस्टोरी इरानकुंडाऑस्ट्रेलिया1.65 मीटर (5 फीट 5 इंच)

FIFA World Cup 2026 Schedule: कब और कहां देखें फीफा वर्ल्ड कप? जारी हुआ पूरा शेड्यूल, भारतीय समय के अनुसार यहां देखें पूरी लिस्ट

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Updated on:

11 Jun 2026 06:48 pm

Published on:

11 Jun 2026 05:33 pm

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