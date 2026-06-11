FIFA World Cup 2026: रोनाल्डो, मेसी और ओचोआ खेलेंगे छठा वर्ल्ड कप, लुका मोड्रिच ही नहीं ये पांच फुटबॉलर भी हैं 40 से ज्यादा उम्र के

पुर्तगाल के स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो (photo - FIFA)
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप होगा, जिसमें 48 देश भाग ले रहे हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। इस बार टूर्नामेंट में कई दिग्गज खिलाड़ी 40 साल या उससे अधिक उम्र के साथ मैदान पर उतरेंगे। खास बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और गुइलेर्मो ओचोआ का यह छठा विश्व कप होगा। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं, जो सबसे उम्रदराज हैं।
स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रेग गॉर्डन इस बार के विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे। 43 वर्षीय गॉर्डन टूर्नामेंट के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। विश्व कप इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड हालांकि मिस्र के गोलकीपर एस्साम अल हदारी के नाम है। उन्होंने 2018 विश्व कप में 45 साल की उम्र में हिस्सा लिया था।
पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस विश्व कप के सबसे उम्रदराज फॉरवर्ड खिलाड़ी होंगे। रोनाल्डो 41 वर्ष के हैं। उनके अलावा मेक्सिको के गुइलेर्मो ओचोआ, क्रोएशिया के लुका मोड्रिच और बोस्निया-हर्जेगोविना के एडिन जेको भी 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इस लिस्ट में शामिल हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|उम्र (वर्ष)
|देश
|1
|क्रेग गॉर्डन
|43
|स्कॉटलैंड
|2
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|41
|पुर्तगाल
|3
|गुइलेर्मो ओचोआ
|40
|मेक्सिको
|4
|लुका मोड्रिच
|40
|क्रोएशिया
|5
|एडिन जेको
|40
|बोस्निया और हर्जेगोविना
इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 17 से 19 वर्ष की आयु वाले लगभग 19 किशोर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी मैक्सिको के 17 वर्षीय गिलबर्टो मोरा हैं। मोरा के अलावा क्रोएशिया के लुका वुस्कोविक, ऑस्ट्रेलिया के लुकास हेरिंगटन, स्पेन के पौ कुबार्सी, ब्राजील के रायन, चेकिया के ह्यूगो सोशुरेक, जर्मनी के लेनार्ट कार्ल, सेनेगल के इब्राहिम मबाये और स्पेन के लामिन यामाल जैसे प्रतिभाशाली किशोर इस लिस्ट में शामिल हैं। ये युवा खिलाड़ी न सिर्फ अपने देशों की उम्मीदों को संभाल रहे हैं, बल्कि विश्व कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरकर रोमांचक संतुलन भी पैदा कर रहे हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|उम्र (वर्ष)
|देश
|1
|ह्यूगो सोशुरेक
|18
|चेकिया
|2
|लेनार्ट कार्ल
|18
|जर्मनी
|3
|इब्राहिम मबाये
|18
|सेनेगल
|4
|लामिन यामाल
|18
|स्पेन
|5
|गिल्बर्टो मोरा
|17
|मेक्सिको
इस बार सिर्फ तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपना छठा फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेक्सिको के गुइलेर्मो ओचोआ। ये तीनों लेजेंड 2026 में इस खास मुकाम का हासिल करेंगे। इससे पहले ये जर्मनी 2006 से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले टूर्नामेंट तक हर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|लंबाई
|1
|फ्लोरियन वीगेले
|ऑस्ट्रिया
|2.05 मीटर (6 फीट 9 इंच)
|2
|डैन बर्न
|इंग्लैंड
|2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|3
|स्ट्येपान राडेलजिक
|बोस्निया और हर्जेगोविना
|2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|4
|अल्वारो मोंटेरो
|कोलंबिया
|2.01 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|5
|सासा कालाज्जिक
|ऑस्ट्रिया
|2.00 मीटर (6 फीट 7 इंच)
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|लंबाई
|1
|सीजर यानिस
|पनामा
|1.60 मीटर (5 फीट 3 इंच)
|2
|मार्सेलो फ्लोरेस
|कनाडा
|1.64 मीटर (5 फीट 5 इंच)
|3
|जेरेमी एंटोनिसे
|कुरासाओ
|1.64 मीटर (5 फीट 5 इंच)
|4
|नेस्टोरी इरानकुंडा
|ऑस्ट्रेलिया
|1.65 मीटर (5 फीट 5 इंच)
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