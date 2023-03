Acer ने नया Swift Go 14 लैपटॉप भारत में किया लॉन्च, इसमें मिलेगा ये पावरफुल प्रोसेसर, जानिये कीमत

Acer Swift Go 14: ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए Acer ने अपना नया लैपटॉप Acer Swift Go 14 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस लैपटॉप का डिजाइन और इसके फीचर्स काफी सोच समझकर तैयार किये हैं ताकि पर्सनल यूज़ से लेकर प्रोफेशनल वर्क में यह बेहतर ढंग सेन काम करे।

Acer all-new Swift Go 14: एसर के लैपटॉप काफी भरोसेमंद माने जाते हैं, ये जल्दी से ग्राहक को सर्विस सेंटर जाने नहीं देते। ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए Acer ने अपना नया लैपटॉप Acer Swift Go 14 को भारत में लॉन्च कर दिया है। जानकारी के लिए बता दने कि यह कंपनी की Swift Go सीरीज का नया मॉडल है। इस लैपटॉप का डिजाइन और इसके फीचर्स काफी सोच समझकर तैयार किये हैं ताकि पर्सनल यूज़ से लेकर प्रोफेशनल वर्क में यह बेहतर ढंग सेन काम करे। Acer Swift Go 14 में 14 इंच और 16 इंच डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि ये दोनों साइज़ के लैपटॉप हलके हैं, जिसकी मदद से आप इनके आसानी से कैरी कर सकते हैं। आइये जानते हैं इनकी कीमत से लेकर फीचर्स तक के बारे में..