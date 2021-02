आपके खोए हुए सामान को ढूंढ निकालेगा Apple का आगामी प्रोडक्ट, जानिए कब होगा लॉन्च

iPhone निर्माता कंपनी Apple कथित तौर पर अपने बहुप्रतीक्षित Airtags आइटम ट्रैकर्स को रिफ्रेश ipad Pro के साथ मार्च में रिलीज करने की योजना बना रही है। मैकरूमर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि टिपस्टर जॉन प्रोसेर के अनुसार, जिनके पास एप्पल की योजनाओं पर रिपोर्टिग करने के लिए एक मिश्रित ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका दावा है कि एयरटैग्स और ब्रांड नए आईपैड प्रो मॉडल की अगले महीने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से घोषणा की जानी है।

ब्लूटूथ आधारित आइटम ट्रैकर

बताया जा रहा है कि एप्पल एगरटैग्स ब्लूटूथ-आधारित आइटम ट्रैकर है, जो उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को उनकी चाबी, बटुआ, बैकपैक्स जैसे अन्य सामान का पता लगाने में मदद करेगा। कोई चीज कहीं छूट जाने या भूल जाने पर यह उपकरण यूजर्स को सूचित करने का काम करेगा। एप्पल के डिवाइस के साथ इसे अटैच करके ट्रैकिंग किया जा सकेगा। पिछले कुछ वर्षों से एप्पल के एयरटैग्स आइटम ट्रैकर्स के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं।

मिनी एलईडी डिस्प्ले

ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपैड प्रो (2021) सीरीज को लेकर दो प्रमुख परिवर्धन (टू की एडिशंस) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी यह मॉडल मिनी-एलईडी डिस्प्ले का उपयोग करने वाला पहला होगा और कुछ वेरिएंट 5जी कनेक्टिविटी की पेशकश भी करेंगे। बता दें कि एप्पल पिछले कुछ समय से मिनी-एलईडी डिस्प्ले पर काम कर रहा है और पाइपलाइन में कुल छह उत्पाद हैं, जिनमें आईपैड से लेकर मैक तक शामिल हैं। तकनीकी दिग्गज मिनी-एलईडी पैनल को अपनाने में भी तेजी लाएंगी, क्योंकि वे फिलहाल की टेस्टिंग में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सस्ते 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करने की योजना

अब Apple भी सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एप्पल का यह सस्ता 5G स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल अपने आगामी iPhone SE Plus स्मार्टफोन को अप्रेल में लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि iPhone SE Plus एप्पल का सबसे सस्ता 5G फोन होगा। बात करें एप्पल अपने आगामी 5जी स्मार्टफोन iPhone SE Plus की कीमत की तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 36000 रुपए के आसपास हो सकती है।