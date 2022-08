15000 से कम कीमत वाले ये हैं बेस्ट 15 स्मार्टफोन, दमदार परफॉरमेंस से लेकर फोटोग्राफी में भी हैं अव्वल

1. Samsung Galaxy M21 यह एक दमदार स्मार्टफोन है जोकि कई अच्छे फीचर्स और बड़ी बैटरी के साथ आता है। इस फोन के 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। इस फोन में 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। परफॉरमेंस के लिए इस फोन में ऑक्टाकोर Exynos 9611 प्रोसेसर दिया है जबकि इसमें ग्राफिक्स के लिए Mali-G72 MP3 GPU दिया है। यह फोन एंड्रॉयड 11 आधारित One UI Core पर काम करता है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है। दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा लेंस 5 मेगापिक्सल का डेफ्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 6000mAh की बैटरी लगी है जोकि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

7. Samsung Galaxy A13 बजट सेगमेंट में सैमसंग का Galaxy A13 एक अच्छा ऑप्शन है। Samsung Galaxy A13 की भारत में शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है। इस कीमत में 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी की स्टोरेज मिलेगी। है। फोन में 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस LCD डिस्प्ले है। फोन में ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसके मॉडल के बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दी है। यह फोन एंड्रॉयड 12 आधारित One UI 4.1 है। इसमें 5000mAh की बैटरी है। Samsung Galaxy A13 में चार रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है। दूसरा लेंस 5 मेगापिक्सल का है और अन्य दो लेंस 2-2 मेगापिक्सल के हैं। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

14. Micromax IN 2c



Micromax का Micromax In 2c एक बजट स्मार्टफोन है। इस फोन में 6.53 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दिया है जोकि वॉटर ड्रॉप के साथ है। यह डिस्प्ले काफी स्मूथ है और बेहतर काम करता है। परफॉरमेंस के लिए इस फोन में ऑक्टाकोर UNISOC T610 प्रोसेसर मिलता है। पावर के लिए इस फोन में 5000mAh की बैटरी है जिसके साथ 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। बैटरी को करीब 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है। इस फोन में एंड्रॉयड 11 दिया गया है जो कि स्टॉक एंड्रॉयड है। कैमरे की बात करें तो इस फोन में नए Micromax IN 2c में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें प्राइमरी लेंस 8 मेगापिक्सल का है जबकि दूसरा लेंस पोट्रेट के लिए है, इसके अलावा सेल्फी के लिए इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। इस फोन के 3GB+32 GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 8,499 रुपये है।