जब बजट हो 10 हजार से कम तो ये जबरदस्त स्मार्टफोन बनेंगे आपकी पसंद! जानिये फीचर्स

Nokia C01 Plus (कीमत: 5,799 से शुरू)



नोकिया का C01 Plus स्मार्टफोन काफी बेहतर है और यह दमदार परफॉरमेंस भी देता है, इसका सिंपल डिजाइन हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसमें 5.45 इंच डिस्प्ल दिया है जोकि 720X1440 पिक्सल रेजॉल्यूशन के साथ आता है। यह फोन 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और माइक्रो एसडी कार्ड की मद से इसके स्टोरेज को आप 128GB ता बढ़ा सकते हैं। परफॉरमेंस के लिए फोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है जोकि 1.6GHzक्लॉक स्पीड के साथ आता है। यह फोन एंड्राइड 11 (Go) एडिशन पर काम करता है। फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। जिसे 5VIA चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा।फोटो और वीडियो के लिए नए Nokia C01 Plus स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। जिसका अपर्चर साइज F2.4 है। इसके अलावा इसके फ्रंट में 2MP का कैमरा दिया गया है। फोन में दिए गये कैमरे बेसिक हैं और बहुत ज्यादा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हैं। इस फोन की कीमत 5,799 रुपये से शुरू होती है।