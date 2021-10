Paytm वाला मोबाइल चोरी हो जाने पर घबराए नहीं, इन आसान Steps से अपने अकाउंट को करें ब्लॉक

नई दिल्ली। आज के समय में भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इटंरनेट से जुड़ी सुविधाओं को उपयोग ना करता हो। इंटरनेट के जरिए लोगों के हर काम बड़ी ही असानी से हो जाते है चाहे बात ऑनलाइन पेमेंट करने की हो, या किसी भी चीज का भुगतान करने के लिए लोग पेटीएम का उपयोग रते हैं। छोटी से बड़ी चीजों के लिए लोग Paytm का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। छोटी सी दुकान से लेकर बड़े-बड़े मॉल में भी खरीददारी के लिए यूजर Paytm वॉलेट या उसके जरिए सीधे बैंक अकाउंट से भुगतान कर देते हैं। लेकिन कई बार मोबाइल के चोरी होने या फिर कहीं गायब हो जाने से तब बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि मोबाइल किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाने से मोबाइल में स्टॉल टीएम से कोई भी पैसे उड़ा सकता है। ऐसे में हम आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिससे आप अपने बैंक अकाउंट के साथ पेटीएम वॉलेट में स्थित बैलेंस को सुरक्षित कर सकते हैं।

लॉग-आउट करें Paytm Account

मोबाइल के चोरी होने पर आप तुंरत ही Paytm के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। Paytm Payments Bank – 01204456456

2. कॉल रिसीव होने पर बताए गए विकल्पों में से ‘lost phone’ यानी फोन खो जाने का ऑप्शन चुनें।

3. इसके बाद आपसे alternative number यानी एक दूसरा फोन नंबर मांगा जाएगा, यहां अपने माता-पिता या किसी अन्य करीबी का नंबर दर्ज करा दें।

4. alternative number दर्ज किए जाने के बाद अपना वह मोबाइल नंबर सब्मिट कराएं जो खो चुका है।

5. यहां पर ‘log out from all device’ का ऑप्शन चुनें। ऐसा करने से आपके गुम हुए स्मार्टफोन में से अपने आप आपका Paytm अकाउंट लॉग-आउट हो जाएगा इसके बाद कोई भी व्यक्ति ना तो आपके मोबाइल को लॉग-कर सकता है ना ही पैसा निकाल सकता है।