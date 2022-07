Gmail अकाउंट में है ई-मेल की भरमार! इस आसान उपाय से एक झटके में Delete करें गैरजरूरी E-mail

जब भी आप अपने Gmail अकाउंट का इस्तेमाल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य जगहों पर करते हैं तो लागइन के बाद से ही आपको ढेरों ईमेल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इन गैरजरूरी ईमेल से छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाता है।

Gmail Tips: How to delete Email in Bulk