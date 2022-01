इंटरनेट के बिना ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसा, फॉलो करें ये आसान तरीका

How to transfer money offline by mobile: ऑफलाइन भुगतान करना अब मुमकिन है। आप अपने फीचर फोन के जरिए भी ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे बताए तरीके का इस्तेमाल करना होगा। ऑफलाइन पैसा ट्रांसफर करने का तरीका जानने के लिए नीचे पढ़ें।

नई दिल्ली Published: January 19, 2022 05:14:44 pm

नई दिल्ली। How to transfer money offline by mobile: भारत में ऑनलाइन लेनदेन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यह केवल UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की वजह से हो पाया है। हालांकि, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के हैं और आपके पास भुगतान करने के लिए नकदी नहीं है। ऐसे आप अब भी बिना किसी समस्या के न्यूनतम नेटवर्क कवरेज पर भुगतान कर सकते हैं। यह संभव है। आप अपने फोन के माध्यम से यूएसएसडी कोड का इस्तेमाल करके ऑफलाइन मोड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऑफलाइन भुगतान करने का तरीका...



बिना इंटरनेट कनेक्शन के ऐसे करें भुगतान (How To Make UPI Payments Without Internet) :



अपने मोबाइल का डायलर ऐप ओपन करें और इसके बाद यूएसएसडी कोड *99# डायल करें

आपको स्क्रीन पर कई ऑप्शन की लिस्ट दिखाई देगी, उसमें से सेंड मनी का चयन करने के लिए नंबर 1 पर टैप करें

इतना करने के बाद UPI ID ऑप्शन को क्लिक करके रिसिव करने वाले शख्स की यूपीआई आईडी दर्ज करें

अब भुगतान करने वाली राशि एंटर करके अपनी यूपीआई पिन दर्ज करें

इसके बाद सेंड ऑप्शन पर टैप करते ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और आपको कंफर्मेंशन मैसेज मिलेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप यूपीआई यूएसएसडी कोड को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल का डायलर ऐप ओपन करना होगा और यूएसएसडी कोड *99# डायल करें। अब लिस्ट में से विकल्प नंबर 4 माई प्रोफाइल को चुनकर नंबर 7 चुनें। इससे यूपीआई डी-रजिस्टर हो जाएगा।

