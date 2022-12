Infinix ने 200MP कैमरा और 180W फ़ास्ट चार्जिंग साथ दो नए स्मार्टफोन किये लॉन्च, कीमत महज इतनी

Infinix ने 200MP कैमरा और 180W फ़ास्ट चार्जिंग साथ दो नए स्मार्टफोन किये लॉन्च, कीमत महज इतनी

Published: Dec 20, 2022 03:33:47 pm Submitted by: Bani Kalra

Infinix ने भारत में अपनी Zero Series के तहत दो नए स्मार्टफोन Infinix Zero Ultra 5G और Infinix Zero 20 को लॉन्च किया है। कुछ समय पहले ये दोनों स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च किये जा चुके हैं। यह पहली बार है जब Infinix ने अपने किसी फोन में 200MP कैमरा और 180W सुपरफास्ट चार्जिंग की सुविधा दी है।