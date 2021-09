Noise Buds VS303: Noise कंपनी के नए वायरलेस ईयरबड्स हुए भारत में लॉन्च, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। भारत की कंपनी Noise अपने ईयरफोन्स, स्मार्टवाॅचेज़ और स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ के लिए जानी जाती है। 2014 में शुरू हुई इस कंपनी के गैजेट्स बजट में उपलब्ध होते हैं। आज 16 सितम्बर 2021 को Noise कंपनी ने अपने नए वायरलैस ईयरबड्स Noise Buds VS303 लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी।

#JustLaunched Buds VS303. Experience your music like never before via 13mm speaker for 24 hours with Hyper Sync™ technology packed in a sleek and stylish body. #PoweredForPerformance #NewLaunchhttps://t.co/ePk3lwDgkc pic.twitter.com/w0k0N7ySiL