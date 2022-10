Nothing Ear Stick earbuds हुए भारत में लॉन्च, 29 घंटे का मिलेगा बैटरी बैकअप, जानिये कीमत

अ+ अ- Published: Oct 27, 2022 04:08:46 pm Submitted by: Bani Kalra



नथिंग (Nothing) ने भारत में अपने नए Nothing Ear Stick को भारत और ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है। कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट है। खास बात यह है कि Nothing Ear Stick एरोनॉमिक डिजाइन के आते हैं और ये काफी खूबसूरत भी दिखाई पड़ते हैं। Nothing Ear Stick की बैटरी को लेकर 7 घंटे के बैकअप का दावा है, हालांकि चार्जिंग के साथ यह लाइफ 29 घंटे की है।



फीचर्स



Nothing Ear Stick का केस ट्विस्ट ओपनिंग के साथ आता है। Nothing Ear Stick के साथ 12.6mm का डायनेमिक ड्राइवर है। Nothing Ear Stick के साथ इन-ईयर डिटेक्शन भी मिलता है। बैटरी की बात करें तो Nothing Ear Stick की बैटरी लाइफ 7 घंटे की है, हालांकि चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी लाइफ 29 घंटे की है। बड्स का वजन केवल 4.4 ग्राम है। बता दें कि Nothing Ear 1 का वजन 4.7 ग्राम था। चार्जिंग के लिए इसमें टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। वॉटर रेसिस्टेंट के लिए IP54 की रेटिंग मिली है।

कीमत



Nothing Ear Stick को केवल एक ही कलर व्हाइट में खरीदा जा सकता है। Nothing Ear Stick की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है और इसकी बिक्री 4 नवंबर से भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में शुरू होगी। बड्स की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। पढ़ना जारी रखे