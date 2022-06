भारत में 12 जुलाई को दस्तक देगा Nothing Phone (1) स्मार्टफोन, एंड्राइड स्मार्टफोन की दुनिया में होगा बड़ा बदलाव!

इतनी हो सकती कीमत

Nothing ने यह भी घोषणा की थी कि Nothing Phone (1) ब्रिटेन और जर्मनी जैसे अन्य यूरोपीय देशों में भी मिलेगा। भारत में इस फोन की बिक्री सिर्फ फ्लिपकार्ट पर होगी। कीमत की बात करें तो Nothing Phone 1 की कीमत 500 यूरो यानी करीब 41,400 रुपये हो सकती है। फ्लिपकार्ट पर फोन का टीजर भी जारी हुआ है। फोटो और वीडियो के लिए Nothing Phone 1में ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट मिलेगा जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा। वहीं दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा इस फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा।